В Ленинском районе Новосибирска иномарка выехала на встречку и столкнулась с тягачом

На улице Троллейной произошло ДТП с иномаркой и тягачом. Фото: АСТ-54
В субботу, 31 декабря, на улице Троллейной произошло ДТП с иномаркой и тягачом. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля Nissan Cedric выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с большегрузом.
− По каким причинам водитель седана покинул свою полосу движения — неизвестно, − отметили в публикации.
Информации о пострадавших не поступало.
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