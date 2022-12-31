В Ленинском районе Новосибирска иномарка выехала на встречку и столкнулась с тягачом

На улице Троллейной произошло ДТП с иномаркой и тягачом. Фото: АСТ-54

В субботу, 31 декабря, на улице Троллейной произошло ДТП с иномаркой и тягачом. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель за рулем автомобиля Nissan Cedric выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с большегрузом.

− По каким причинам водитель седана покинул свою полосу движения — неизвестно, − отметили в публикации.

Информации о пострадавших не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber