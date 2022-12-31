«Сын весь в слезах»: в Новосибирской области у снежного солдата украли автомат

Автомат украли при свете дня. Фото: предоставлено Ксенией

Во дворе одного из домов в городе Болотное Новосибирской области у скульптуры солдата из снега украли игрушечный автомат. Воришка прикарманил чужую вещь прямо при свете дня.

— У меня и моего 7-летнего сына есть традиция — лепить каждый год во дворе символ года и еще фигуры. В этом году, соответственно, слепили кролика — но и ему уже уши обламывали, еще пару фигур и вот этого солдата. Автомат ему сын, можно сказать, от сердца оторвал, из своих игрушек, — рассказала КП-Новосибирск лепившая вместе с сыном скульптуру Ксения.

Полторы недели фигуры стояли нетронутыми, а за день до нового года, 30 декабря, у солдата пропал автомат.

— Утром я уезжала по делам — автомат был на месте. Когда вернулась — уже не было. Сын очень расстроился, весь в слезах. Не понимаю, как так можно, — говорит сибирячка.

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