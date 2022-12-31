Корреспондент успела прогуляться по центру Новосибирска. Фото: скриншот\Первый канал

На первом канале вышел репортаж о новогоднем Новосибирске. В этом году город получил звание Новогодней столицы России, и стал, своего рода, праздничным центром страны.

— В 10-ке самых популярных направлений по внутреннему туризму, в 6-ке самых гостеприимных городов России — это Новосибирск, новогодняя столица страны, — рассказывает в своем репортаже корреспондент Ксения Ионкина.

В репортаже ведущая прогулялась по городу, успев попробовать местную кухню, прошлась вместе с Дедами Морозами по улице Ленина, побывала на подготовке к фестивалю снежных баб, покаталась на экскурсионном автобусе, а потом создала свою новогоднюю снежинку — символ новогодней столицы. Новосибирская снежинка, или, точнее сказать, целая вьюга, будет состоять из множества уникальных снежинок, которые создать может каждый человек на специальных экранах.

— Вьюга из почти 2 миллионов снежинок улетит после 7 января в Суздаль. В следующем году он будет Новогодней столицей. А пока балом правит Новосибирск. По его центральным улицам хочется гулять, запрокинув голову, и бесконечно любоваться, — отметила корреспондент.

Напомним, недавно на Михайловской набережной в Новосибирске заработал самый длинный в стране каток. А накануне открылся для посетителей и ледовый городок с причудливыми скульптурами и горками. Посвящен он 130-летию города, которое он отметит в следующем году.

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