Жители дома жалуются на кучи мусора. Фото: читатели КП-Новосибирск

В «Экологии-Новосибирск» прокомментировали «мусорный Эверест» на улице Дуси Ковальчук, 238. Ранее жители 19-этажного дома в 12 подъездов жаловались на то, мусорных баков на всех жильцов не хватает. Переполняются контейнеры быстро, а опустошать их вовремя не выходит: мусоровозы от регоператора просто не могут подъехать к ним из-за припаркованных машин.

— В начале декабря по просьбе управляющей компании был изменен способ вывоза отходов: 11 пластиковых евроконтейнеров заменены на 4 заглубленные бака (суммарно объем емкостей для накопления ТКО увеличен с 12 кубических метров до 14). Изменился и тип мусоровозов, обслуживающих эту контейнерную площадку. А вот проблема с высокой запаркованностью никуда не делась. И если раньше экипаж мог выкатить контейнеры между машинами, то сейчас выгрузить ТКО из больших баков, расположенных под землей, невозможно, — рассказал регоператор. — Во-первых, вес мешка (Биг Бега), в котором накапливаются ТКО в заглубленном контейнере, достигает 600 килограммов, и вручную его не достать. Во-вторых, стрела-манипулятор спецтехники не может дотянуться через припаркованную машину. Даже если представить, что водитель мусоровоза дотянется манипулятором до емкости и вынет мешок…. Кому понравится то, что над крышей его автомобиля вытворяют воздушные кульбиты тяжеленные мешки с ТКО? К тому же, такие манипуляции попросту недопустимы по технике безопасности.

В «Экологии-Новосибирск» отметили, что по этому поводу они уже обращались в управляющую компанию с просьбой обеспечить им подъезд к бакам, но результата это не дало.

— На контейнерной площадке дома № 238 по ул. Дуси Ковальчук членам экипажа постоянно — при минусовых температурах — приходится не только осуществлять сбор ТКО из баков, но и вручную зачищать место накопления ТКО. Руками людей убирается контейнерная площадка, которая должна убираться техникой, — добавляет регоператор.

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