Зимний сезон «Пойдем играть во двор» пройдёт в Новосибирске в январе

Зимой в рамках проекта пройдет 15 встреч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимний сезон проекта «Пойдем играть во двор» пройдет в Новосибирске в январе. Впервые его провели летом 2022 года. Целью проекта стало привлечение детей к играм на свежем воздухе взамен сидению за компьютером и смартфонами.

— Мы не ожидали, что проект вызовет такой живой отклик жителей! Всего летом 2022 года было проведено 17 встреч в Верхней и Нижней зоне Академгородка, в жилом районе Кирово. Участвовали около 650 ребят. Специально подготовленные подростки и сотрудники молодёжного центра «Мир молодёжи» научили детей играм, познакомили их друг с другом, вдохновили на самоорганизацию. Во всех дворах выбрали ответственных (их определяли сами ребята) и оставили комплекты для игр, — передает слова депутата Натальи Пинус «Навигатор».

После такого сильного отклика от детей, проект решили развивать не только в летний, но и в зимний период. Всего этой зимой будет проведено 15 встреч в разных микрорайонах города.

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