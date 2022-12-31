Дело о гибели 7-летней девочки в ДТП под Новосибирском передали в Следственный комитет

Расследованием смертельного ДТП займется Следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело о гибели 7-летней девочки в ДТП под Новосибирском передадут СК. Смертельная авария произошла в Краснозерском районе в канун Нового года. Там в Opel, в котором ехала семья из 4-х человек, на скорости влетела Mitsubishi Outlander.

— В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором района инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — рассказали в региональном СК.

Напомним, в ДТП также пострадали 4-летний мальчик и его мама. Сейчас они под наблюдением врачей. Отца семьи отпустили после обследования. Он отделался ссадинами и ушибами.

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