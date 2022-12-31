Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика31 декабря 2022 3:45

В Новосибирске выросла стоимость строительства четвертого моста через Обь

Еще более 7 миллиардов выделили из федерального бюджета
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске на строительство четвертого моста выделили еще 7 миллиардов рублей.

В Новосибирске на строительство четвертого моста выделили еще 7 миллиардов рублей.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

На строительство моста «Центральный» через реку Обь в Новосибирске всего выделено 44,7 миллиарда рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса региона Анатолия Костылевского.

Ранее стоимость составляла 37,1 миллиарда, из них две трети – федеральные средства. Еще 7,3 миллиарда выделило правительство РФ после подорожания стройматериалов.

В планах – ввести мост в эксплуатацию уже в конце 2023 года. Его длина составит полтора километра.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о перекрытии дорог из-за строительства четвертого моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber