Утром 31 декабря в Новосибирске упали цены на такси

Большинство новосибирцев остались дома готовить салаты перед Новым годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы заметили неожиданное понижение цен на такси утром в канун Нового года, 31 декабря. Причина в отсутствии пробок на дорогах и достаточном количестве свободных машин.

К примеру, 10-минутная поездка из одного района в другой, которая всю неделю до этого стоила от 300 рублей, сейчас стоит менее 150.

Напомним, утром 30 декабря тоже не было пробок – у новосибирцев начались выходные, а большинство предновогодних покупок уже сделаны.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что еще 28 декабря город застрял в жутких пробках – предновогодняя суета была в самом разгаре.

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