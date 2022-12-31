Новосибирцам рассказали, какие тесты делают заболевшим ОРВИ

Стало известно, на какие тесты могут рассчитывать новосибирские пациенты с симптомами ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы могут рассчитывать на бесплатное проведение тестов на грипп и ОРВИ при обращении к врачу с симптомами простуды. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Исследования биоматериалов пациентов на грипп и острые респираторные вирусные инфекции должны проводить в течение 24 часов с момента их получения. Постановление об этом в конце декабря подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Помимо тестов на грипп, пациентам в новосибирских поликлиниках могут провести экспресс-тестирование на коронавирус. В первую очередь это касается людей в группах риска – детей до 6 лет, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

В Минздраве Новосибирской области напомнили, что записаться к врачу пациенты могут в регистратуре поликлиники или по телефону, на сайте единой регистратуры, по номеру 122 через голосового помощника, в чат-боте Telegram «Мое здоровье НСО», а также с помощью мобильного приложения «Запись на прием к врачу НСО». Кроме того, с 2018 года новосибирцы могут попасть на прием через сервис «Мое здоровье» на «Госуслугах».

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