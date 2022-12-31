Врач предупредила о серьезных рисках при выборе неправильной зимней обуви

Врач рассказала, почему зимой не стоит носить обувь с низким задником. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой не стоит выбирать обувь с открытой щиколоткой. О серьезных последствиях ношения кроссовок или низких ботинок сообщила NEWS.ru врач-подолог Дуся Волкова.

– Первое, с чем вы столкнетесь, это мокрые холодные ноги, и, как следствие, простудные заболевания. Но гораздо опаснее попадание реагентной соли с земли на открытые участки кожи, что может вызывать и экземы, и раздражения, и даже достаточно сильные химические ожоги, – считает Волкова.

Поэтому лучше выбирать длинные сапоги или хотя бы такую обувь, которая закрывает уязвимые участки кожи.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказала о том, что в мэрии опровергли причастность реагентов к слякоти на дорогах, а также заявили о том, что они безвредны даже для домашних животных.

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