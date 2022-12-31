В Новосибирске 12-летний мальчик упал в глубокий овраг, когда играл с друзьями. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске в глубокий овраг провалился 12-летний мальчик. Ребенку пришли на помощь спасатели и неравнодушные очевидцы. Произошло ЧП в Советском районе города, когда школьник играл с друзьями.

– Он или сломал ногу, или вывихнул, но идти он не мог, лежал в снегу, вдалеке от дороги, требовалась помощь спасателей в эвакуации. Прибывшие на место происшествия спасатели и врачи скорой помощи спустились в глубокий овраг, обнаружили ребёнка, которому была оказана первая помощь, – сообщили в МАСС.

Ребенка на носилках вытащили из оврага. Вытаскивать мальчика помогали родители, неравнодушные прохожие, медики. Подростка передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра.

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