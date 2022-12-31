Анатолий Локоть поздравил жителей Новосибирска с наступающим Новым годом. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 31 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с наступающим Новым годом. В соцсетях градоначальник опубликовал видеообращение.

– Счастья, благополучия, исполнения желаний, крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть наступающий 2023 год принесет в каждый дом лишь светлые события и много радости! – пожелал новосибирцам мэр.

Он напомнил, что Новосибирск в этом году объявили Новогодней столицей России. В связи с этим, по словам мэра, город украсили по-новому. Получилось очень красиво и впечатляюще.

– Как преобразился центр нашего города. Великолепно и по-новому засверкала, засияла праздничная улица Ленина, пешеходная зона! По-новому освещены площадь Ленина и Красный проспект, – сказал мэр.

По словам Анатолий Локтя, самым главным достижением 2022 года была установка стелы, посвященной городу трудовой доблести.

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