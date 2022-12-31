В Новосибирске ищут очевидцев ДТП на перекрестке, после которого водитель иномарки попал в реанимацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске ищут очевидцев страшного ДТП на перекрестке Станиславского с Котовского. После аварии водитель одной из машин попал в реанимацию.

– Произошло ДТП 25 декабря, примерно в 19:50. Столкнулись два автомобиля: Toyota Camry и Toyota Starlet. Водитель «Старлет» попал в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии, – написали в группе «АСТ-54».

Новосибирец, ставших очевидцами аварии, просят позвонить по телефонам: +79639454438 или +79231327752 Надежда.

В комментариях уже откликнулись свидетели. Они заявили, что водитель, который сейчас в реанимации, выехал на красный свет. Они добавили, что на участке, где произошло ДТП, установлены камеры.

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