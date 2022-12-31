Новосибирцам рассказали, как возместить вред здоровью от фейерверков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В случае, если вы пострадали от попадания фейерверков, вред можно возместить через суд. Для этого нужно подать гражданский или уголовный иск в зависимости от степени тяжести травм. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Леонид Исаев. Вред необходимо зафиксировать в больнице и получить там заключение врача.

По словам эксперта, максимальное наказание возможно по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Оно предусматривает до 6-ти месяцев ареста. Однако применяется на практике не часто. Обычно, если состава преступления нет, речь идет о компенсации по статье 1079 ГК РФ «Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности».

— И при уголовном, и при гражданском преследовании виновного пострадавшему нужно оперативно зафиксировать полученный пиротехникой вред в больнице. Исходя из него определяется тяжесть вреда здоровью, — заключил Исаев.

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