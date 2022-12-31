Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 декабря 2022 0:28

Новосибирцам рассказали, как возместить вред здоровью от фейерверков

Для этого нужно получить заключение врача
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцам рассказали, как возместить вред здоровью от фейерверков.

Новосибирцам рассказали, как возместить вред здоровью от фейерверков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В случае, если вы пострадали от попадания фейерверков, вред можно возместить через суд. Для этого нужно подать гражданский или уголовный иск в зависимости от степени тяжести травм. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Леонид Исаев. Вред необходимо зафиксировать в больнице и получить там заключение врача.

По словам эксперта, максимальное наказание возможно по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Оно предусматривает до 6-ти месяцев ареста. Однако применяется на практике не часто. Обычно, если состава преступления нет, речь идет о компенсации по статье 1079 ГК РФ «Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности».

— И при уголовном, и при гражданском преследовании виновного пострадавшему нужно оперативно зафиксировать полученный пиротехникой вред в больнице. Исходя из него определяется тяжесть вреда здоровью, — заключил Исаев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер