Врач-травматолог рассказал, почему опасно кататься на необорудованных горках

Травматолог предупредил об опасности катания на плюшках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий травматологическим отделением № 1 краевой больницы скорой медицинской помощи Барнаула Сергей Кузнецов рассказал, почему опасно кататься на несанкционированных ледяных горках. По его словам, именно из-за катания в необорудованных местах люди часто получают самые тяжелые травмы.

— С несанкционированных горок к нам уже поступают крайне тяжелые пациенты. В таких местах на пути пассажира могут быть запорошенный столб или пенёк, дерево или еще что-то, — цитирует медика издание «Amic.ru».

Травматолог отмечает, что дети часто получают очень тяжелые и нередко множественные повреждения рук, ног, груди и живота, а так черепно-мозговые травмы. Бывает, что детей доставляют в больницу без сознания и их приходится сразу везти в операционную.

Не менее травмоопасными, по словам врача, могут быть и популярные «плюшки». Особенно, если их используют не по назначению.

— Я вижу, как их привязывают к автомобилям, снегоходам. Резкое торможение — и вы полетите под задний бампер. Это ведь абсолютно неуправляемое средство. У него нет никакой возможности погасить скорость. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой всё: и руки, и ноги, и голова, — отмечает Сергей Кузнецов.

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