В Барнауле железнодорожник спас мужчину, едва не попавшего под поезд

Мужчина лежал на путях без сознания. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Барнауле сотруднику РЖД Дмитрию Канакову, патрулировавшему пути, удалось помочь избежать трагедии. 22 декабря он обнаружил человека без сознания на рельсах, где вот-вот должен был проехать поезд.

— Через несколько минут на данном участке должен был проследовать товарный поезд. Железнодорожник предупредил о случившемся мастера и дежурного по станции, — сообщает издание «Толк».

Применив экстренное торможение, машинисту удалось остановить поезд. На место прибыли скорая помощь и полиция. За бдительность и неравнодушие сотрудника РЖД наградили и премировали.

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