ХК «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 1:0

ХК «Сибирь» обыграла команду «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Фото: ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» обыграла команду «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Этот победный матч стал для новосибирских хоккеистов последним в уходящем году.

Основное время игры и овертайм не выявило победителя. В игре по буллитам решающую шайбу в ворота соперников забросил Никита Шашков.

На стадионе сегодня было праздничное настроение: многие болельщики пришли поддержать любимую команду в праздничных костюмах. В новогоднюю форму облачился и тренерский состав «Сибири».

Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут уже в следующем году — 5 января с командой «Авангард» из Омска.

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