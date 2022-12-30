В Новосибирске полиция нашла парней, катавшихся по трассе на привязанном к машине кресле

В Новосибирске полиция нашла парней, которые катались по трассе на привязанном к машине кресле. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске полиция нашла парней, которые катались по трассе на привязанном к машине кресле. Водителю, который уже раньше попадался на езде без прав, придется заплатить штраф.

— Сначала был установлен пассажир, а затем и 19-летний водитель автомобиля — житель одного из сел Новосибирской области. За нарушение правил перевозки пассажиров водителя привлекли к административной ответственности по стать 12. 23 КоАП РФ, — рассказали в областном МВД.

Кроме того, выяснилось, что водитель уже не в первый раз садится за руль без прав. Раньше его за это уже штрафовали, но штрафы он вовремя не платил. Теперь за все правонарушения вместе его придется оплатить штраф в 77 тысяч 800 рублей.

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