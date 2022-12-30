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НовостиОбщество30 декабря 2022 17:44

Из-за взрыва колеса новосибирский пенсионер стал забывать свое имя и подарил квартиру

Несчастный случай на производстве привел к психическому расстройству и долгим судам
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Сестра убедила недееспособного пенсионера подарить ей квартиру, вернуть ее удалось через суд

Сестра убедила недееспособного пенсионера подарить ей квартиру, вернуть ее удалось через суд

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять лет назад 60-летний новосибирец Владимир А. ремонтировал троллейбусы. В цеху он проверял колеса и латал дыры. 27 декабря 2017 года стал проверять очередное колесо – услышал свищ. Затем колесо накачали и рабочий стал его выкатывать – в этот момент оно взорвалось.

- Колесо троллейбуса лопнуло, взрывом Владимира отбросило в стену. Он был в шоке – но сознания не терял, помнит «скорую» и больницу. После выписки мужчина рвался работать, но врачи установили ему тяжелую черепно-мозговую травму. На работе составили акт о несчастном случае, оплатили больничный, а затем предложили уволиться. Владимир – скромный человек и возражать не стал, написав заявление, – рассказал КП-Новосибирск юрист Виль Музафин.

Спустя три года Владимир вышел на пенсию, однако последствия травмы давали о себе знать. Мужчина стал терять вещи и даже забывать свое имя, чем воспользовалась его сестра, приехавшая ухаживать за больным братом из Красноярска.

- Начала уговаривать: он ей квартиру отпишет, а она будет ухаживать за ним, оплачивать коммунальные платежи. В день похода в МФЦ для переоформления документов предложила выпить на дорожку, но сама к алкоголю не притронулась. Пенсионер выпил 100 грамм, хотя ему и рюмки было достаточно для опьянения, – рассказал КП-Новосибирск адвокат Владимира. – В неадекватном состоянии он подписал договор.

Когда об этом узнала жена пенсионера, была в шоке. Пошла к юристам за помощью.

- В 2020 году мы подали иск в Кировский районный суд, чтобы признать дарственную на квартиру недействительной. Там назначили психиатрическую экспертизу. Судебный эксперт установил, что мужчина страдает деменцией сложного генеза, а последствия перенесенной черепно-мозговой травмы из-за взрыва колеса являются одной из существенных причин развития психического расстройства. Тогда мы составили иск и к работодателю о компенсации морального вреда, – сообщил Виль Музафин.

В итоге Кировский районный суд признал договор дарения квартиры недействительным. Затем настала очередь работодателя. Помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико поддерживала в суде пенсионера. В итоге суд согласился с доводами юристов и частично удовлетворил иск на сумму в 400 тысяч рублей.

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