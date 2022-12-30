Из-за взрыва колеса новосибирский пенсионер стал забывать свое имя и подарил квартиру

Сестра убедила недееспособного пенсионера подарить ей квартиру, вернуть ее удалось через суд Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять лет назад 60-летний новосибирец Владимир А. ремонтировал троллейбусы. В цеху он проверял колеса и латал дыры. 27 декабря 2017 года стал проверять очередное колесо – услышал свищ. Затем колесо накачали и рабочий стал его выкатывать – в этот момент оно взорвалось.

- Колесо троллейбуса лопнуло, взрывом Владимира отбросило в стену. Он был в шоке – но сознания не терял, помнит «скорую» и больницу. После выписки мужчина рвался работать, но врачи установили ему тяжелую черепно-мозговую травму. На работе составили акт о несчастном случае, оплатили больничный, а затем предложили уволиться. Владимир – скромный человек и возражать не стал, написав заявление, – рассказал КП-Новосибирск юрист Виль Музафин.

Спустя три года Владимир вышел на пенсию, однако последствия травмы давали о себе знать. Мужчина стал терять вещи и даже забывать свое имя, чем воспользовалась его сестра, приехавшая ухаживать за больным братом из Красноярска.

- Начала уговаривать: он ей квартиру отпишет, а она будет ухаживать за ним, оплачивать коммунальные платежи. В день похода в МФЦ для переоформления документов предложила выпить на дорожку, но сама к алкоголю не притронулась. Пенсионер выпил 100 грамм, хотя ему и рюмки было достаточно для опьянения, – рассказал КП-Новосибирск адвокат Владимира. – В неадекватном состоянии он подписал договор.

Когда об этом узнала жена пенсионера, была в шоке. Пошла к юристам за помощью.

- В 2020 году мы подали иск в Кировский районный суд, чтобы признать дарственную на квартиру недействительной. Там назначили психиатрическую экспертизу. Судебный эксперт установил, что мужчина страдает деменцией сложного генеза, а последствия перенесенной черепно-мозговой травмы из-за взрыва колеса являются одной из существенных причин развития психического расстройства. Тогда мы составили иск и к работодателю о компенсации морального вреда, – сообщил Виль Музафин.

В итоге Кировский районный суд признал договор дарения квартиры недействительным. Затем настала очередь работодателя. Помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико поддерживала в суде пенсионера. В итоге суд согласился с доводами юристов и частично удовлетворил иск на сумму в 400 тысяч рублей.

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