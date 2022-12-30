Пенсионер получил надбавку к пенсии после вмешательства прокуратуры. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области пенсионер получил надбавку к пенсии после вмешательства прокуратуры. Мужчина пожаловался, что в течение 2022 года получал пенсию по старости, как работающий пенсионер. Но это было не так.

— Проверка показала, что работодатель мужчины предоставлял сведения в ПФР в нарушение требований закона об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, — рассказали в региональной прокуратуре.

После прокурорского вмешательства пенсионеру пересчитали пенсию. Теперь он получает чуть более 20 тысяч рублей, также ему начислили доплату страховой пенсии в 10 тысяч рублей.

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