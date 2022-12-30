В Новосибирске с 6 по 9 января изменятся три трамвайных маршрута

В Новосибирске с 6 по 9 января изменят свой маршрут три трамвая. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с 6 по 9 января изменят свой маршрут три трамвая. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 23 часов 30 минут 6 января до 9 января на улице Ватутина будут проводиться работы по переводу трамвайного движения на временный путь, — пояснили в муниципалитете.

Коснутся изменения трамваев№ 8, № 15, № 18. Организованы маршруты теперь будут по такой схеме:

— № 8 — конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м», ул. Связистов, ул. Невельского, ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечный остановочный пункт «Юго-Западный ж/м»;

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 18 — конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».

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