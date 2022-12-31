Морозы до -30: каким будет последний день года

Канун Нового года по традиции будет морозным! Фото: Никита МАНЬКО

Погода в последний день года выдастся очень морозной. В Новосибирске 31 декабря похолодает до -30.

— Ночью будет -23...-25, в пригороде до -30. Днем — -14...-16, в пригороде до -19. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Подует восточный ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -21…-26, местами до -32. Днем будет -13…-18 местами до -25.

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