Спасатели предупредили о непогоде в праздничные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели предупредили новосибирцев о непогоде в праздничные дни. По данным МЧС, в ближайшие дни ожидаются погодные качели, которые легко могут спровоцировать различные ЧП.

— 30 и 31 декабря на территории региона сохранится морозная погода в дневные и ночные часы. С 1 января по области ожидается снег, значительно увеличится ветер, ожидаются сильные метели с ухудшением видимости до 200-500 метров, возможно образование заносов на дорогах, — сообщили в региональном МЧС.

Напомним, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в первые день нового года ожидается снежная и теплая погода до -6…-8 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер