В Новосибирске в первый день нового года потеплеет до -6

Утром 1 января ожидается -6 градусов. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирске в первый день нового года 1 января потеплеет до-6 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— 1 января ночью ожидается -19…-21 градус с повышением к утру до -11…-13 градусов. Днем сильно потеплеет — до -6…-8 градусов. Временами будет идти снег, ветер восточный 5-10 м/с, — рассказали синоптики. — 2 января ночью будет -14…-16 градусов, днем — -11…-13 градуса. Ожидается небольшой снег, ветер юго-западный 3-8 м/с.

В области будет значительно холоднее. В ночь на 1 января по северо-западу ожидается до -30 градусов, по юго-востоку — -14…-19 градусов. Днем -21 и -5…-10 градусов соответственно.

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