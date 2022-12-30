В Новосибирске 249 дольщиков долгостроя на Петухова получили квартиры

В Новосибирске 249 дольщиков долгостроя на улице Петухова, 124 получили ключи от своих квартир. Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирске 249 дольщиков долгостроя на улице Петухова, 124 получили ключи от своих квартир. 20-этажный дом сдали 28 декабря 2022 года. Его не могли достроить на протяжении 10 лет.

— По поручению Генпрокурора РФ прокуратура с мая 2021 года приступила к надзорному сопровождению достройки проблемного объекта. Прокурор Кировского района помог жилищно-строительному кооперативу быстрее оформить документы на присоединение дома к инженерным сетям и дорогам, а также оформить разрешения Ростехнадзора, и подтверждение дефицита средств на достройку дома и получить финансирование на завершение строительства в рамках инвестпроекта и бюджетных субсидий, — рассказали в областной прокуратуре.

В итоге дом удалось сдать до конца 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер