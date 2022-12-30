В Новосибирске на перекрестке Советской и Писарева сбили дорожный знак. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске на перекрестке улиц Советская и Писарева автомобилисты снесли дорожный знак. Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 декабря.

— Знак «движение прямо», который находился на «островке безопасности» посреди дороги, полностью отломлен и теперь лежит на земле, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Он стоял на островке безопасности. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Машина, сбившая знак, стоит рядом на «аварийке». Экипаж ДПС на место пока не приехал.

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