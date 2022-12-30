В Новосибирске на перекрестке Советской и Писарева сбили дорожный знак.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В Новосибирске на перекрестке улиц Советская и Писарева автомобилисты снесли дорожный знак. Инцидент произошел вечером в пятницу, 30 декабря.
— Знак «движение прямо», который находился на «островке безопасности» посреди дороги, полностью отломлен и теперь лежит на земле, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
Он стоял на островке безопасности.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Машина, сбившая знак, стоит рядом на «аварийке». Экипаж ДПС на место пока не приехал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер