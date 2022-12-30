Сын сотрудника новосибирской воспитательной колонии стал победителем шоу «Новые танцы» на ТНТ

Даниил Хотьков стал победителем шоу «Новые танцы». Фото: ГУФСИН по НСО

В минувшие выходные на телеканале «ТНТ» завершилось шоу «Новые танцы». Победителем в нем Даниил Хотьков — сын сотрудника Новосибирской воспитательной колонии, старшего инспектора отдела охраны, майора внутренней службы Яны Хотьковой. Парень станцевал под композицию «А дождь на окнах рисует». О победе Даниила рассказали в региональном ГУФСИН.

— Я был в шоке, я не верил в эту победу так же, как и моя семья. Что же касается самого проекта, то он дал много опыта во всей моей танцевальной жизни, и у меня появилось мотивация танцевать больше и пытаться добиться следующих целей, — поделился Даниил.

По словам мальчика, с финальным номером возникли проблемы. Очень долго не могли подобрать музыку. В итоге ее согласовали только к полуночи, а уже на следующий день было выступление. Номер был составлен буквально за пару часов.

Напомним, Даниил 3 года назад уже выступал на проекте «Новые танцы». Тогда шел шестой сезон шоу. Однако он не прошел отбор из-за юного возраста.

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