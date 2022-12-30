Тягач повредил стрелой П-образный компенсатор теплотрассы. Фото: прокуратура НСО

Тягач с экскаватором оставил без тепла жителей поселка Дорогино под Новосибирском. Он зацепился стрелой за П-образный компенсатор теплотрассы и вырвал его. Произошло ЧП 29 декабря.

— Из-за аварии без тепла остались 6 многоквартирных домов и 2 административных здания. Под контролем прокуратуры восстановительные работы организованы незамедлительно. Теплоснабжение восстановлено, — рассказали в региональной прокуратуре.

После аварии прокуратура организовала проверку на соблюдение законодательства в сфере

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