В Новосибирске младенцев начнут тестировать на 36 наследственных заболеваний

Младенцев начнут тестировать на 36 наследственных заболеваний с 1 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Младенцев Новосибирской области с 1 января начнут обследовать на 36 наследственных заболеваний. До сих пор новорожденных тестировали только на 5 таких заболеваний: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз.

— Это доступный и эффективный способ выявления наследственных болезней на доклиническом этапе, то есть до того, как появились симптомы. Как правило, когда диагноз ставится по клинической картине, изменения уже необратимы. Если же узнать о болезни сразу, вовремя назначить терапию, в большинстве случаев фаза клинической картины не наступит. Наследственную болезнь вылечить нельзя, но можно скорректировать состояние – диетой, лекарственной терапией. И тогда это будет уже не болезнь, а образ жизни. Как, например, при сахарном диабете, - рассказала главный региональный генетик Юлия Максимова.

Для тестирования у младенца будут брать несколько капель крови из пяточки, а потом отправлять ее в лабораторию. На 5 наследственных заболеваний кровь проверят в Новосибирске. А вот для тестирования остальных заболеваний из списка анализы будут отправлять в Томский НИИ Медицинской генетики.

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