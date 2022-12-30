В Новосибирске с 31 декабря заработает остановка «Метро «Спортивная»

Новая остановка заработает 31 декабря. Фото: "СпецТрансСтрой"

В Новосибирске с 31 декабря заработает новая остановка на дамбе Октябрьского моста «Метро «Спортивная». Расположена она у наземных переходов в прямом и обратном направлениях.

— Новая остановка добавится на маршрут троллейбусов №7 и 8; автобусов №5, 6, 28, 39, 41 и 44; маршруток №18 и 63, — рассказали в мэрии.

Напомним, что в середине декабря у строящегося ЛДС люди заметили новую остановку без названия. Его установили по обе стороны дороги, ведущий к ледовой арене.

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