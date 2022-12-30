В ДТП на трассе в Новосибирской области погиб 35-летний мужчина

В Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД по НСО

В Искитимском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на Чуйском тракте днем в пятницу, 30 декабря.

— Около 15:30 мужчина 30 лет на вид за рулем автомобиля Toyota Raum ехал по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 59 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, за рулем которого сидел 54-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП погиб 35-летний пассажир Toyota Caldina, водитель Toyota Raum с травмами доставлен в больницу. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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