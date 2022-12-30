При строительстве дороги под Новосибирском пропали 2,6 миллиона рублей

При строительстве дороги в рабочем поселке Колывань пропали 2, 6 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При строительстве дороги в рабочем поселке Колывань пропали 2, 6 миллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбиралась прокуратура.

— Проверкой установлено, что в июне 2021 года администрацией Колывани заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт улицы Советская в центральной части. Цена контракта составила 43 миллиона рублей, — рассказали в ведомстве. — По условиям контракта, все работы по обустройству дороги, протяженностью 1, 4 км должны были завершиться в декабре 2021 года, однако организацией — подрядчиком затягивались сроки выполнения работ, допускалась замена материалов, в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года работы фактически не велись, дорога с частично снятым и деформированным покрытием оказалась брошена подрядчиком.

Администрация Колывани знала о нарушениях при строительстве, но несмотря на это продлевала сроки выполнения работ, и не применяла к подрядчику никаких мер.

— Подрядчику выплачено более 19 миллионов рублей, из которых, как показала прокурорская проверка, свыше 2, 6 миллионов рублей выплачено за невыполненные работы, — добавили в прокуратуре.

На основаниях прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

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