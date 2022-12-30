Новогодние каникулы в Манжероке: дискотеки под открытым небом, этномастерская, сказочные ходули и рождественские гуляния

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Праздничные каникулы в окружении заснеженных гор и в атмосфере зимней сказки. Концерты, розыгрыши, подарки, ярмарки, концерты, дискотеки - каждый найдёт на курорте повод для искренней радости.

Праздновать Новый год на курорте «Манжерок» будут с размахом. В этом году курорт подготовил тематические вечеринки начиная с 30 декабря: безудержные карнавалы, уютные семейные посиделки и вечернее катание.

В большой праздничной программе «MANZHERFEST», которую курорт запускает с этого года: традиционные катания на горных лыжах и сноуборде, живая музыка, мастер-классы, концерты, караоке-квиз, сказочные ходули и многое другое. Каждый день начиная с 30 декабря и до 8 января гостей ждёт насыщенная программа по трем направлениям: «Манжерок- этно», «Манжерок-гастро» и «Манжерок кидс».

Самых маленьких гостей ждет целый мир волшебства, магии, игр и развлечений, где дети смогут научиться расписывать новогодние шары, поиграют в прятки с барсом, послушают заячьи истории, а также смогут задекорировать свечу из вощины от Гарри Поттера.

- Манжерок» станет площадкой, где оживут декорации из новогодних сказок. Так что приехать на курорт и остаться здесь на все каникулы - отличный способ продлить ощущение праздника. Ну а развлечений точно хватит с запасом: спортивные, культурные, гастрономические - на любой вкус и любую компанию, - отметил генеральный менджер курорта Владимир ПОДДУБКО.

Программа «MANZHERFEST» порадует всех. На протяжении всех каникул здесь будут работать ди-джеи, лазерное шоу и дискотека под открытым небом. Ну а массовые гулянья, забавы, детская анимация не оставит никого равнодушным, где каждый сможет стать частью незабываемого праздника полного волшебства и сюрпризов.