Суд в Новосибирска вынес приговор по «делу о 1500 квартир»

Обвиняемые в хищении чиновники получили условные сроки и штрафы. Фото: «Новости здесь. Новосибирск»

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по громкому делу, получившему в народе название «дело о 1500 квартирах». Напомним, что следствие началось в далеком январе 2015 года. Столичные правоохранители раскрыли коррупционную схему новосибирских чиновников. Те наживались на муниципальных квартирах — отдавали их риелторам подешевле, а те выгодно перепродавали, разница в стоимости шла в навар сообщникам.

Обвиняемыми по делу проходили бывшая глава комитета мэрии Новосибирска по жилищным вопросам Светлана Стынина, ее заместитель Андрей Гудченко и предпринимательница Елена Камерзанова. Всех их признали виновными.

— Бывших сотрудников мэрии приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно и со штрафом в 500 тысяч рублей каждому. Камерзановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 300 тысяч рублей, — рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, что судили мошенников за хищение только 52 квартир. Пока тянулось разбирательство, цифра в 1500 квартир изрядно уменьшилась. В документах следствия сначала оказались всего лишь 55 квартир, а потом и вовсе 52.

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