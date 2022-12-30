В Новосибирске открыли ледовый городок и горки на Михайловской набережной

В Новосибирске на Михайловской набережной открыли ледовый городок. Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске на Михайловской набережной открыли ледовый городок. Он начал работать в пятницу, 30 декабря.

Планируется, что скульптуры простоят до весны. Фото: Анна Терешкова

— Ледовый городок будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. В новогоднюю ночь сделают исключение: на горках можно будет покататься до трёх часов ночи. Если столбик термометра опустится ниже 25-ти градусов мороза, вход для посетителей закроют, — сообщила в своем телеграмм-канале вице-мэр города Анна Терешкова.

Он посвящен 130-летию Новосибирска. Фото: Анна Терешкова

Тематика, в которой выполнен городок, посвящена 130-летию Новосибирска, которое будет отмечаться в следующем году. Планируется, что скульптуры должны простоять до весны, пока лед не начнет таять.

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