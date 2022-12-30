В Новосибирске полиция задержала двух подозреваемых в угоне Lexus за 6 миллионов

Мужчины угнали Lexus LX-570 за 6 миллионов рублей. Фото: МВД по НСО

Новосибирская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже Lexus LX-570 за 6 миллионов рублей. Оказалось, что угонщики сначала несколько раз приезжали в город, присматривали машину, а в назначенный день полностью подготовленные пошли на дело.

— Угонщики нейтрализовали сигналы спутникового и GPS-мониторинга и проникли в автомобиль. Они планировали отогнать иномарку в Алтайский край и там продать. Задержали мужчин на территории Искитимского района в угнанном автомобиле, — рассказали в региональном МВД. — При обыске у них изъяли 5 радиостанций, 2 устройства для глушения GPS-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя.

Дело возбудили по статье 158 УК РФ за кражу в особо крупном размере. Угонщиков отправили в СИЗО. Сейчас полиция пытается выяснить, были ли мужчины причастны к другим кражам дорогих авто.

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