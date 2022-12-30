Дед Мороз из новосибирского военного училища подарил автомат ребенку бойца на СВО

Сыну военнослужащего подарили автомат. Фото: пресс-служба ЦВО.

Военнослужащие-преподаватели из НВВКУ подарили сыну участника спецоперации большой игрушечный автомат. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, мероприятие прошло в рамках акции «Елка желаний».

– Константин написал письмо Деду Морозу, где рассказал, что он мечтает о большом игрушечном автомате и о том, что очень хочет научиться стрелять так, как его отец военнослужащий, который находится в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, – рассказали в пресс-службе ЦВО.

Мальчику провели экскурсию по НВВКУ. Фото: пресс-служба ЦВО.

Костю с мамой пригласили в стены НВВКУ, где Дед Мороз вручил ему подарок и провел экскурсию по территории училища. Кроме того, Дедушка дал попробовать ребенку пострелять в тире. В конце мальчику подарили сладкий подарок.

Костя хочет стать таким же отважным защитником, как его отец. Фото: пресс-служба ЦВО.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как специалисты Россельхознадзора подарили шестилетнему мальчику паука на радиоуправлении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber