Для новогоднего шопинга в «Ауре» МТС ускорила LTE

Фото: Компания «МТС»

Шопиться и отдыхать с цифровым комфортом теперь могут посетители всех развлекательных зон и магазинов «Ауры». Среди них - аттракционы, кинотеатр, детские игровые площадки, торговые галереи, рестораны и зона фудкорта. Возможности LTE позволят гостям «Ауры» активно пользоваться всеми цифровыми сервисами, включая онлайн-звонки со смартфона, банковские переводы, загрузку видео, просмотр видеообзоров на товары и услуги, заказ такси или курьера.

- Мы используем цифровые сервисы буквально на каждом шагу и поход в центр с массой возможностей для шопинга и досуга без смартфона уже практически немыслим. Значит, должно быть устойчивое покрытие сети LTE «от подвала до крыши», что в условиях торгового центра непросто. Благодаря indoor-решению мы усилили радиосигнал там, где связь затруднена из-за особенностей перекрытий зданий, и «добавили» скорости LTE-интернету в ТРЦ «Аура». Уверен, что такое «ускорение» в канун новогодних праздников оценят и новосибирцы, и гости новогодней столицы России, - отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

- Площадь ТРЦ «Аура» составляет более 150 000 квадратных метров, и в том числе благодаря коллегам из МТС - это пространство быстрого и доступного мобильного интернета. Мы стремимся к тому, чтобы пребывание гостей в нашем торговом центре было максимально комфортным, особенно в новогодние праздники, период приятных праздничных хлопот. Надеемся, что гости по достоинству оценят это технологическое нововведение в «Ауре, - отметил Евгений Головчан, исполнительный директор ТРЦ «Аура».