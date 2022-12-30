Тренеры ХК «Сибирь» выйдут на матч с «Автомобилистом» в новогодних костюмах с принтом из снеговиков и клюшек

Тренеры ХК "Сибирь" удивят соперников и болельщиков на сегодняшнем матче с "Автомобилистом". Фото: ХК "Сибирь" (Новосибирская область).

В пятницу, 30 декабря, в 19:30 тренерский штаб ХК «Сибирь» выйдет на матч с «Автомобилистом» в новогодних образах. Каждому тренеру сшили идеально сидящий костюм с необычным принтом.

– Ткань на костюмы была изготовлена по нашему принту под заказ! На нем присутствуют наши символы: Снежинка, Снеговик, и, конечно, клюшки и шайба! – рассказали в группе хоккейного клуба в соцсетях.

Болельщикам показалось, что костюмы похожи на пижамы. Фото: ХК "Сибирь" (Новосибирская область).

Однако болельщикам показалось, что тренерский состав собрался на новогоднюю пижамную вечеринку.

– Как в таком виде игрокам звездюли раздавать? Они ж там все помрут от смеха, – написал один из комментаторов.

В целом фанаты ХК «Сибирь» согласились, что хотели бы себе такую «пижаму», и теперь ждут в продаже вещей с этим принтом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber