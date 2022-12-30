Транспорт будет работать по новому графику в праздничные дни в Новосибирске

В Новосибирске меняется график работы транспорта на новогодние праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

График движения общественного транспорта изменится в Новосибирске в новогодние выходные. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Девять дней – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 – общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь метрополитен продлит работу до двух часов ночи.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что с 26 декабря по 8 января юные новосибирцы могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Для этого необходимо предъявить справку, подтверждающую факт обучения в школе. Платить нужно будет только в маршрутных такси.

Напомним, в Новосибирске подняли стоимость проезда. Теперь одна поездка в любом виде муниципального общественного транспорта стоит 30 рублей.

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