В Новосибирской области поставят на воинский учет подростков 2006 года рождения

В Новосибирской области подростков поставят на воинский учет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2023 году 16-летние подростки из Новосибирской области встанут на воинский учет. Постановление подписал глава региона Андрей Травников.
В связи с постановкой подростков 2006 года рождения на учет губернатор поручил создать комиссии и призывные пункты, провести профессиональный психологический отбор в школах и медосмотры в учреждениях здравоохранения.
Провести медицинские обследования встающих на учет необходимо до 18 марта 2023.
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