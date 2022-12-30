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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:39

В Новосибирской области поставят на воинский учет подростков 2006 года рождения

Губернатор подписал постановление
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области подростков поставят на воинский учет.

В Новосибирской области подростков поставят на воинский учет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году 16-летние подростки из Новосибирской области встанут на воинский учет. Постановление подписал глава региона Андрей Травников.

В связи с постановкой подростков 2006 года рождения на учет губернатор поручил создать комиссии и призывные пункты, провести профессиональный психологический отбор в школах и медосмотры в учреждениях здравоохранения.

Провести медицинские обследования встающих на учет необходимо до 18 марта 2023.

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