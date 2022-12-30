В Новосибирской области сдали два долгостроя на 350 квартир

В Новосибирской области успели сдать еще два долгостроя до Нового года. Фото: Иван Макеев

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию два жилых дома, которые возводят уже около 10 лет. Об этом сообщили в Минстрое региона.

В достроенном доме на Петухова, 12/4 квартиры получили 211 семей. Еще 140 квартир сдали в одной из секций дома № 3 в микрорайоне «Олимпийская слава» села Каменка.

В министерстве добавили, что всего с начала года в области сданы девять долгостроев, со своими квартирами начнут новый год более тысячи дольщиков.

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