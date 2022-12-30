Накануне свадьбы сибиряк обвинил невесту в воровстве, а она его - в избиении

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

В 06:25 в Дежурную часть Агентства позвонил один из жильцов дома на ул. Титова, который обслуживается по услуге «Безопасный двор». Мужчину разбудили громкие крики, раздававшиеся из соседней квартиры. Опасаясь, что женщине за стеной может грозить опасность, сосед попросил срочно прислать помощь.

Прибывшим на место бойцам ГБР-73 двери шумной квартиры открыла пара – мужчина 1985 г. р. и женщина 1988 г. р. Гвардейцы не увидели на девушке видимых следов насилия, зато из уст ее сожителя узнали причину утреннего конфликта.

Пара готовилась к свадьбе, назначенной на 11 января. В среду мужчина планировал съездить к брату, чтобы отдать тому 15 тысяч рублей. Он положил купюры в карман куртки и лег спать, а утром, когда стал одеваться, обнаружил пропажу денег и устроил скандал.

В присутствии гвардейцев и прибывшего участкового семейная пара успокоилась, а ссора перешла в правовое русло: мужчина написал заявление в полицию на будущую невесту о краже денег, а невеста – заявление на будущего жениха с обвинением в нанесении побоев.