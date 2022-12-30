С незаконной свалки в Новосибирске вывезли почти 11 тысяч тонн мусора

Почти 11 тысяч тонн отходов вывезли с незаконной свалки в Новосибирске.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С несанкционированной свалки на Ключ-Камышенском плато за неделю вывезли почти 11 тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Отходы убирали круглосуточно с 19 по 25 декабря. На это из бюджета было выделено 8 миллионов рублей.
На уборку 10 850 тонн мусора спецтехника выезжала более 700 раз.
– Зачищена вся территория. Выставлена охрана для недопущения подобных прецедентов, – добавили в мэрии.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры.
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