С незаконной свалки в Новосибирске вывезли почти 11 тысяч тонн мусора

Почти 11 тысяч тонн отходов вывезли с незаконной свалки в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С несанкционированной свалки на Ключ-Камышенском плато за неделю вывезли почти 11 тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Отходы убирали круглосуточно с 19 по 25 декабря. На это из бюджета было выделено 8 миллионов рублей.

На уборку 10 850 тонн мусора спецтехника выезжала более 700 раз.

– Зачищена вся территория. Выставлена охрана для недопущения подобных прецедентов, – добавили в мэрии.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что под Новосибирском ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber