Новосибирск освободился от пробок утром 30 декабря

Новосибирск неожиданно освободился от пробок утром.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Утром в пятницу, 30 декабря, в Новосибирске освободились дороги. По данным 2ГИС, уровень пробок составляет всего 4 балла.
– Где все? – пишут водители на площади Труда.
– Нет пробки? Невозможно, – вторят им водители с вечно загруженной улицы Большевистской и проспекта Дзержинского.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что перед Новым годом в городе резко выросли цены на такси и продолжительность поездок из-за пробок.
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