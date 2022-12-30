Новосибирск освободился от пробок утром 30 декабря

Новосибирск неожиданно освободился от пробок утром. Фото: Виктория МИНАЕВА

Утром в пятницу, 30 декабря, в Новосибирске освободились дороги. По данным 2ГИС, уровень пробок составляет всего 4 балла.

– Где все? – пишут водители на площади Труда.

– Нет пробки? Невозможно, – вторят им водители с вечно загруженной улицы Большевистской и проспекта Дзержинского.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что перед Новым годом в городе резко выросли цены на такси и продолжительность поездок из-за пробок.

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