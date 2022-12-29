Познакомили с альпакой: девочку-эльфа из Новосибирска поздравили с Новым годом, исполнив ее мечту

Пони-ферма исполнила мечту Ани, подарив девочки встречу с альпакой. Фото: предоставлено Максимом Корчагиным

Пони-ферма «Серебряная подкова» исполнила мечту девочки-эльфа Ани Корчагиной из Новосибирска и подарила ей несколько часов наедине с альпакой. А началось все с материала КП-Новосибирск, в котором рассказывалась история Аны.

Аня необычная девочка. У нее очень редкое заболевание — детская прогерия: у девочки сломан ген, отвечающий за строение. Из-за этого год жизни Ани идет за 8 лет. Однако девочка не отчаивается, она активно ведет соцсети и социальную жизнь. А еще Аня до безумия любит животных. И вот ее мечта об альпака сбылась.

— Анастасия, которая занимается альпакой на ферме, увидела материал об Анютке и решила подарить ей альпаку живую. Ну условно подарить. Подарить встречу с альпакой, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки Максим.

Анастасия снова приедет с альпакой в гости к Ане после праздников. Фото: предоставлено Максимом Корчагиным

По словам мужчины, девушка вместе с альпакой приехали к ним домой. Аня провела с животным два часа: кормила ее, гладила, фотографировалась.

— Это очень умилительно, очень классно. Для ребенка это прям супер, — поделился эмоциями Максим.

Альпака приехала к Ане домой на два часа. Фото: предоставлено Максимом Корчагиным

Анастасия обещала приехать с альпакой повторно после новогодних праздников. А пони-ферма решила подарить Ане кроме встречи с животным бесплатные занятия иппотерапией. Так называется метод реабилитации с помощью адаптивной верховой езды.

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