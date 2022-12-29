Умер Эдуард Артемьев — знаменитый советский композитор из Новосибирска

Эдуарду Артемьеву было 85 лет. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Умер Эдуард Артемьев — знаменитый советский композитор родом из Новосибирска. Музыканту было 85 лет. О его смерти сообщил ТАСС со ссылкой на сына композитора Артемия Артемьева.

Известно, что Эдуарда Артемьева госпитализировали в начале декабря этого года с коронавирусом. Его здоровье сильно ухудшилось на фоне хронических сердечных заболеваний: у музыканта был порок сердца, а также сердечная недостаточность. По словам сына композитора, его отца перевели в реанимацию из-за проблем, возникших на фоне лечения от пневмонии.

Эдуард Артемьев известен как композитор, писавший музыку к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Тарковского, а также Андрея Кончаловского.

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