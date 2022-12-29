В Новосибирской области из-за роста цен на стройматериалы дорожные контракты подорожали на 126 миллионов в 2022 году

Из-за роста цен на стройматериалы дорожные контракты подорожали на 126 миллионов в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области из-за роста цен на стройматериалы дорожные контракты подорожали на 126 миллионов рублей в 2022 году.

— Подорожал битум, инертные материалы, логистика — подорожали услуги по аренде полувагонов, доставка автотранспортом. В каждом конкретном случае подрядчики отрабатывали пакет документов и предоставляли заказчикам. За 2022 год в ТУАД поступили 22 таких уведомления, — передает Infopro54 слова министр транспорта региона Анатолия Костылевского.

По словам министра, из-за таких уведомлений с подрядчиками были подписаны допсоглашения на 126 миллионов рублей. Причем по разным контрактам удорожание было разное: где-то 5%, а где-то все 20%.

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