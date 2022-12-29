Под Новосибирском прокуратура добилась ужесточения приговора водителю за пьяную езду

Прокуратура добилась ужесточения приговора водителю за пьяную езду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Новосибирском прокуратуре удалось добиться ужесточения приговора за пьяное вождение для жителя Карасука. 31-летний мужчина был дважды судим за аналогичное преступление, когда его поймали в третий раз, суд назначил наказание в виде исправительных работ, но прокуратура с этим не согласилась.

— Прокурор Карасукского района не согласился с приговором суда, внес апелляционное представления об отмене решения в связи с назначением несправедливого по своему виду и размеру наказания. Новосибирский областной суд удовлетворил требования прокурора района, отменил приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение, — пояснили в суде.

В итоге пьяного водителя приговорили к лишению свободы на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчину лишили прав на 3,5 года.

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