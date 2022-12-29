На Родниках в Новосибирске Дед Мороз забрался в квартиру через балкон.

На Родниках в Новосибирске Дед Мороз пришел поздравить с Новым годом не через дверь, как это происходит обычно, а через балкон. Спускающегося на альпийском тросе до третьего этажа Дедушку очевидцы заметили в четверг, 29 декабря.

— Кто-то заказал реалистичное появление Деда Мороза с балкона, а не через входную дверь, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом мнения людей разделились. Одни посчитали такую идею поздравления с Новым годом классной и оригинальной. Другие же не совсем поняли, зачем было выдумывать. По их мнению, Дедушка мог бы пройти в квартиру через дверь. Нашлись и те, кто посчитал, что это вовсе не поздравление с праздником, а предложение руки и сердца.

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